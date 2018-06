Riigiduuma perekomisjoni juht: seksi välismaa meestega tuleks MM-i ajal vältida, eriti kui nad on teisest rassist

Vene naised peaksid vältima seksi jalgpalli MM-i väisavate väliskülalistega, kuna niimoodi tekitatakse vaid üksikemasid, ütles riigiduuma perede, naiste ja laste komisjoni juht Tamara Pletnjova.

Eile raadiojaamale "Räägib Moskva" antud intervjuus tõdes Pletnjova, et isegi abiellumise korral kipuvad suhted välismaalastega purunema ning naised jäävad lõksu välismaale või kaotavad sinna oma lapsed.

Pletnjova kommentaar oli vastuseks küsimusele, mis puudutas Moskva 1980. aasta olümpia järel sündinud "olümpialapsi."

"Sedasorti lapsed kannatavad ja kannatasid juba Nõukogude ajal," ütles Pletnjova. "Hea veel, kui nad on samast rassist, aga kui on muust rassist, siis on juba teine lugu. Meil on vaja sünnitada omaenda lapsi. Ma ei ole natsionalist, kuid sellegipoolest!"

Teine duumasaadik Aleksander Šerin ütles raadiojaamale, et välismaalased võivad levitada venelaste seas suguhaiguseid ja keelatud narkootikume.