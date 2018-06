Riigiduuma liige: Eesti julgeolekut ei taga mitte NATO, vaid Venemaa rahuarmastus

Vene riigiduuma riigikaitsekomitee esimehe esimene asetäitja Andrei Krassov ütles RIA Novosti, et Eesti julgeolekut ei taga mitte NATO liikmeks olek, vaid mitte kedagi rünnata kavatseva Venemaa rahuarmastav poliitika.

Krassov kommenteeris president Toomas Hendrik Ilvese Ukraina väljaandele Jevropeiska Pravda öeldut. Ilvese sõnul võib Venemaa Eestit rünnates ilma jääda Peterburist ja teistest linnadest.

„Tahaks veidi teistmoodi öelda. Eesti ei pea oma julgeoleku pärast muretsema mitte sellepärast, et kuulub NATO liikmete hulka, vaid sellepärast, et tema naaber Venemaa on rahuarmastav maa ega kavatse kedagi rünnata. Venemaa hoiab kõigi maadega sõbralikke suhteid, aga hoiab neid vastastikku kasulikel tingimustel, kui vastaspool kuulab ka Venemaad, kui toimub kahepoolne dialoog. Mitte NATO liikmelisus ei garanteeri Eesti julgeolekut, vaid see, et tal on selline rahuarmastav naaber,” lausus Krassov.