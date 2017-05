Riia lahel puhkes neljapäeval tanketi Zircon pardal tulekahju, teatas Läti mereväe rannikuvalve. Teade põlengu kohta saabus kella 11 ajal ja meeskond palus kohe abi.

Tulekahju on kontrolli all ning kohale on saadetud Läti rannikuvalvekaater Klints ja õhujõudude kopter Mi-17. Vajaduse korral laeva meeskond evakueeritakse, vahendab Läti Delfi.

Õnnutuspaika Riia lahel saadeti ka puksiir päästjatega.