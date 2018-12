Riia aselinnapea astus korruptsiooniskandaali tõttu tagasi, kahtlusepilved on ka Ušakovsi kohal

Eelmisel nädalal teatas korruptsioonivastase võitluse büroo (KNAB) kriminaalasja alustamisest. Süüdistuse järgi andsid Tšehhi ja Poola ettevõtjad altkäemaksu Läti linnatranspordi ettevõttele Rīgas satiksme ja linnavalitsuse töötajatele. KNABi sõnul puudutas altkäemaks trammide, busside ja trollide soetamiseks tehtud hangete mõjutamist. Esialgsetel andmetel maksti altkäemaksuks vähemalt 800 000 eurot, kallutatud hangete väärtuseks olevat olnud kokku ligi 270 miljoni eurot. Lisaks altkäemaksuvõtmisele ja -andmisele kahtlustatakse asjaosalisi ka rahapesus.

Vahistatud on autotootja Škoda Tšehhi kodanikust müügidirektor Vladislav Kozák, Rīgas satiksme juht Leonīds Benhems, linnavalitsuse taristuosakonna direktor Igors Volkinšteins ja veel mitu lätlast. Poolas on juhtumiga seoses vahistatud kaks inimest.

Balti Avaliku halduse instituudi juht Andris Grafs ütles Läti riigiraadiole, et on väga raske uskuda, et linnapea Nils Ušakovs korruptsioonist midagi ei teadnud. Reedel toimus Riia volikogus Ušakovsi vastu umbusaldushääletus, mille linnapea võitis. Keskkonnaminister Kaspars Gerhards nõudis eile, et valitsus esitaks parlamendile eelnõu Riia linnavalitsuse ametist vabastamise kohta, põhjendades seda linnavalitsuse sooritatud seaduserikkumisega.