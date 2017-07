Reuters: Venemaa püüdis Macroni kampaaniameeskonna järel nuhkida Facebooki kaudu

Vene luureagendid üritasid Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni valimiskampaania järel nuhkida fiktiivseid Facebooki kontosid luues, teatasid USA kongresmen ja veel kaks isikut Reutersile.

Loodi umbes kaks tosinat Facebooki kontot, et jälgida Macroni kampaaniameeskonna liikmeid ja teisi talle lähedasi inimesi, rääkisid allikad Reutersile.

Facebook teatas aprillis, et on asunud tegutsema võltskontode vastu, mis levitavad väärinformatsiooni Prantsusmaa presidendivalimiste kohta. Katsetest Macroni meeskonna liikmete sotsiaalvõrgustikesse sisse imbuda pole varem teatatud.

Venemaa on korduvalt eitanud Prantsusmaa valimistesse sekkumist häkkimise ning e-kirjade ja dokumentide lekitamise teel. USA luureagentuurid ütlesid mais Reutersile, et Venemaa valitsusega seotud häkkerid osalesid selles, kuid ei ole lõplikke tõendeid selle kohta, et Kreml andis häkkimiseks korralduse.

Facebook kinnitas Reutersile, et tuvastas Prantsusmaal nuhkimiskontod ja deaktiveeris need.

Facebooki esindajad viisid asjaga kurssi teiste hulgas USA kongressi komitee liikmed ja personali. Allikate sõnul ulatus Prantsusmaal propaganda või rämpsposti (suures osas valimistega seotud) levitamise eest kõrvaldatud Facebooki kontode arv 70 000-ni.

Vene agendid esinesid Reutersi allikate teatel Macroni kaastöötajate sõprade sõpradena ja püüdsid neilt saada kildhaaval isiklikku informatsiooni.

Facebooki töötajad märkasid neid katseid presidendivalimiste esimese vooru ajal ning nende jäljed viisid töövahenditeni, mida on minevikus kasutanud Venemaa sõjaväeluure GRU, teatas üks allikas.

Facebook teatas USA ametnikele, et ei usu, et spioonid kaevusid piisavalt sügavale, et panna sihtmärke alla laadima pahavara või loovutama oma sisselogimisinformatsiooni, mis võis olla operatsiooni eesmärk.

Sama GRU üksust, mida küberjulgeolekuringkondades on nimetatud Fancy Beariks või APT 28-ks, on süüdistatud demokraatide rahvuskomitee häkkimises 2016. aasta USA presidendivalimiste kampaania ajal.

Viimastel päevadel enne Prantsusmaa presidendivalimiste otsustavat vooru häkiti Macroni kampaaniameeskonna liikmete e-postikontosid ja nende sisu lekitati internetti.

Mounir Mahjoubi, kes oli Macroni poliitilise liikumise En Marche digitaalvaldkonna direktor ning on nüüd Prantsusmaa valitsuses digitaalvaldkonna nooremminister, ütles mais Reutersile, et mõned julgeolekueksperdid süüdistasid just GRU-d, kuigi neil ei ole tõendeid.