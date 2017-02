Reuters: Valge Maja peastrateeg peab EL-i vigaseks ehitiseks ja eelistab riikidega kahepoolseid suhteid

Nädal enne USA asepresidendi Mike Pence’i visiiti Brüsselisse ning lubadust Euroopa Liidule kindlalt ja püsivalt truuks jääda kohtus Valge Maja peastrateeg Steve Bannon Saksamaa suursaadikuga Washingtonis ja edastas hoopis teistsuguse sõnumi, teatasid nende vestlusega kursis olevad inimesed Reutersile.

Reutersi allikate sõnul andis Bannon Saksamaa suursaadikule mõista, et peab Euroopa Liitu vigaseks konstruktsiooniks ning eelistab suhelda Euroopa riikidega kahepoolsel alusel.

Saksamaa valitsus ja suursaadik Peter Wittig keeldusid kommenteerimast, viidates vestluse konfidentsiaalsusele, ning Valge Maja ametnik kinnitas Reutersi küsimuse peale, et kohtumine toimus, kuid Reutersi andmed on ebatäpsed. „Nad rääkisid ainult umbes kolm minutit ja see oli ainult kiire teretamine,“ ütles ametnik.

Allikad kirjeldasid pikemat kohtumist, kus Bannon võttis omale aega, et esitleda oma maailmavaadet. Sõnum oli allikate sõnul sarnane sellega, mille ta esitas 2014. aastal Vatikani konverentsil, kui oli parempoolse uudisteportaali Breitbart News juht.

Siis rääkis Bannon poolehoiuga Euroopa populistlikest liikumistest ning kirjeldas „sedalaadi pan-Euroopa Liitu mitteuskuvate“ inimeste ihalemist natsionalismi järele.

Lääne-Euroopa on Bannoni tollase sõnavõtu järgi rajatud „tugevate natsionalistlike liikumiste“ vundamendile ning see viib Bannoni sõnul ka edasi.

Kohtumine muutis rahutuks inimesed Saksamaa valitsuses, osaliselt seetõttu, et mõned ametnikud olid hellitanud lootust, et Bannon võib oma vaadetes mõõdukamaks muutuda, kui on valitsuses, ning pakkuda eraviisiliselt Euroopa kohta nüansirikkamat nägemust.

Ühe allika sõnul kinnitas see seisukohta, et Saksamaa ja tema Euroopa partnerid peavad valmistuma „Euroopa Liidu vastase vaenulikkuse“ poliitikaks.

Teine allikas väljendas oma kontaktide põhjal USA administratsiooniga muret, et seal ei hinnata Euroopa Liidu rolli rahu ja jõukuse tagajana sõjajärgses Euroopas.