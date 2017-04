Reuters: USA saadab jõu näitamiseks Korea poolsaare juurde laevastiku löögigrupi

USA valitsuse allikas ütles laupäeval uudisteagentuurile Reuters, et Singapurist asus Korea poolsaare suunas teele laevastiku löögigrupp, kuhu kuulub ka lennukikandja USS Carl Vinson.

Sõjalaevad liiguvad Korea ranniku lähistele jõudemonstratsioonina, et hoiatada hoogsalt relvastusprogramme arendavat Põhja-Koread. „Leiame, et vaja on suuremat sõjalist kohalolekut,“ ütles allikas. Ametnik suhtles uudisteagentuuriga anonüümselt, kuna ta polnud volitatud sel teemal meediaga rääkima. USA laevastik kinnitas, et löögigrupile anti korraldus liikuda põhja suunas, kuid ei täpsustanud sihtpunkti.

Põhja-Korea testis aprilli alguses vedelkütusega töötavad Scud-tüüpi raketti. Riigi liider Kim Jong-Un on tänavu mõista andnud, et lähiajal võidakse testida kontinentidevahelist ballistilist raketti või mõnda muud arenenud tehnoloogiat. Sobiv päev võiks olla näiteks 15. aprillil, mil möödub 105 aastat Korea DV rajaja Kim Il-Sungi sünnist.