Reuters: USA on valmis loobuma sanktsioonidest, et päästa Vene alumiiniumigigant

USA uudisteagentuur Reuters teatab, et president Donald Trumpi administratsioon on valmis loobuma sanktsioonidest Venemaa alumiinimutootjale Rusal.

USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles reedel Reutersile, et rahandusministeerium on valmis majanduslike sanktsioonide eemaldamiseks Rusalilt, et vältida alumiiniumitootja pankrotti.

„Ma ei hakka laskuma detailidesse või rääkima, millistest ettepanekutest on juttu ja milline on meie positsioon, aga tõepoolest, kui me leiame vastuvõetava lahenduse, siis on see meie eesmärk,“ ütles Mnuchin São Paulos enne G20 rahandusministrite kohtumist.

Tema sõnul pingutab hinge vaakuv venelaste metallitootja kõvasti, et USA sanktsioonidest vabaneda.

Ametlike ülevaadete puudumise tõttu ei ole teada, kas Trump arutas seda Putiniga ka tippkohtumisel Helsingis. Juba selle aasta algul pehmendas Trumpi administratsioon sanktsioone Rusalile, kuigi tulu sellest oli väike: ettevõttel oli endiselt raskusi tootmismahtude languse ja töötajate palkade maksmisega.