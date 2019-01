Reuters: üks Mustal merel süttinud tankeritest ei saanud USA sanktsioonide tõttu sadamasse siseneda

Ametlike andmete järgi on Venice’i omanik Milano Shipping ja Maestro omanik Maestro Shipping. Venice nimetati ühe allika sõnul hiljuti ümber Candyks.

Kaks muud allikat ütlesid aga Reutersile, et mõlemate aluste omanik on lõpuks Türgi ettevõte Milenyum Denizcilik Gemi, mis on alates 2015. aastast USA sanktsioonide nimekirjas kütuse toimetamise eest Süüria valitsuse kontrollitud territooriumidele.