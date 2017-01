Reuters: Trumpi-raportite autor on Briti MI6 endine töötaja, kes teavitas FBI-d ka korruptsioonist FIFA-s

Venemaa väidetavalt Donald Trumpi kohta kogutud kompromiteeriva materjali kohta raporteid kirjutanud isik on Suurbritannia salaluureteenistuse ehk MI6 endine töötaja Christopher Steele, teatasid tema karjääriga tuttavad allikad Reutersile.

Endiste Briti luuretöötajate sõnul veetis Steele aastaid diplomaatilise kattevarju all Venemaal ja Pariisis ning välisministeeriumis Londonis, teatab Reuters.

Pärast luureteenistusest lahkumist varustas Steele USA föderaalset juurdlusbürood (FBI) informatsiooniga korruptsiooni kohta rahvusvahelises jalgpalliliidus (FIFA).

Jalgpallikorruptsioonialane töö andis Steele’ile usutavuse, kui ta edastas teateid Trumpi tegevuse kohta Venemaal, ütlesid USA ametnikud kolmapäeval.

Reutersi nähtud e-kirjad viitavad sellele, et 2010. aasta suvel hakkasid New Yorgis asuva „Euraasia organiseeritud kuritegevust“ uuriva FBI meeskonna liikmed Steele’iga Londonis kohtuma, et arutada võimaliku korruptsiooni süüdistusi FIFA-s.

Steele’i tegevusega kursis olevad inimesed ütlesid Reutersile, et tema Suurbritannias baseeruva firma Orbis Business Intelligence palkas Inglismaa jalgpalliliit (Football Association), kes lootis võõrustada 2018. või 2022. aasta jalgpalli maailma meistrivõistluste finaalturniiri. Suurbritannia äriregistri järgi on Orbis asutatud 2009. aasta märtsis.

Korruptsioonisüüdistuste saatel anti 2018. aasta MM Venemaale ja 2022. aasta oma Katarile.

FBI meeskond, mille liikmed Steele’iga kohtusid, alustas suurt jalgpallikorruptsiooni juurdlust, mis viis kümnete süüdistuste esitamiseni muu hulgas väga kõrgetele rahvusvahelistele jalgpalliametnikele. FIFA kauaaegne president Sepp Blatter oli sunnitud tagasi astuma.

Trumpi uurima palkas Steele’i algselt Washingtonis baseeruv poliitikauuringute firma FusionGPS tundmatute vabariiklaste ülesandel, kes tahtsid ära hoida Trumpi saamise vabariiklaste presidendikandidaadiks. BBC teatas, et Steele’i palkas algselt üks Trumpi 16 oponendist vabariiklaste eelvalimistel Jeb Bush.

Kui Trump vabariiklaste presidendikandidaadiks sai, jätkas Steele FusionGPS-i heaks töötamist ning tema informatsioon ringles demokraatliku partei tegelaste hulgas ja meedias.

Steele’i koostöö FBI-ga Trumpi teemal, algselt koos vanemagendiga, kes alustas FIFA juurdlust ja läks seejärel üle ametikohale Euroopas, algas juulis. Steele katkestas kontakti FBI-ga umbes kuu enne 8. novembri presidendivalimisi, sest oli pettunud FBI aeglases edasiliikumises.

FBI alustas asjaga kursis olevate inimeste sõnul esialgset juurdlust Trumpi ja tema kaaskonna suhete kohta venelastega, mis põhines osaliselt Steele’i raportitel.

Nädalaid enne valimisi lülitas aga FBI sisse aeglasema käigu, et vältida valimistesse sekkumist. Allikate sõnul Steele pettus selles ja katkestas FBI-ga suhtlemise, olles teinud järelduse, et FBI ei uuri tema edastatud materjali tõsiselt.

Steele’i raportid ringlesid meedias, sealhulgas Reutersis, kuid, aga ei meedia ega USA võimud ole suutnud neid kinnitada.