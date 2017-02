Reuters: Trumpi piirimüür maksaks 21,6 miljardit dollarit ja seda ehitataks 3,5 aastat

USA presidendi Donald Trumpi müür USA-Mehhiko piiril oleks rida tarasid ja seinu, mis maksaksid kokku kuni 21,6 miljardit dollarit ning mille ehitamine võtaks aega üle kolme aasta, selgub sisejulgeolekuministeeriumi siseraportist, mida on näinud Reuters.

Raportis esitatud maksumus on palju suurem kui 12 miljardit dollarit, millest Trump rääkis valimiskampaania ajal, ning 15 miljardit dollarit, mida on maksumuseks hinnanud USA esindajatekoja spiiker Paul Ryan ja senati enamuse liider Mitch McConnell.

Sisejulgeolekuminister peaks raportit esitlema lähipäevil, kuigi administratsioon ei pruugi teha seda, mida raportis soovitatakse.

Raportis kirjeldatakse, mida tuleks teha piiri sulgemiseks tarade ja müüride kolmes ehitusetapis. 2020. aastaks peaks tõkete pikkus olema üle 1250 miili (2000 kilomeetri).

Raporti järgi oleks esimene etapp kõige lühem ning sisaldaks 42 kilomeetrit piirilõike Californias San Diego lähedal ning Texases El Paso lähedal ja Rio Grande orus.

Sisejulgeolekuministeerium saaks kongressilt rahastuse aprilliks või maiks, mis annaks piisavalt aega töövõtjate leidmiseks, ning ehitus algaks septembriks.

Raporti järgi on USA valitsus alustanud keskkonnaseadustest möödahiilimise võimaluste otsimist mõnedes piirkondades. Samuti on valitsus alustanud tööd olemasolevate töövõtjatega ja plaanib teraseoste projekti jaoks.

Raportis on juttu ka eramaa võõrandamisele kuluvast ajast ja rahast, mis on üks põhjus, miks hind Trumpi ja kongresmenide hinnangutega võrreldes suurem on.

Investeeringute uuringute grupp Bernstein Research on öelnud, et määramatused projekti ümber võivad kulutusi kasvatada 25 miljardi dollarini.

Ehituse teine etapp kataks raporti järgi 242 kilomeetrit piirist Rio Grande orus ja selle ümber, Texases Laredos, Arizonas Tucsonis ning Texases El Pasos ja Big Bendis. Kolmas etapp kataks 1728 kilomeetrit ja sulgeks põhimõtteliselt kogu USA-Mehhiko piiri.

Raportis kirjeldatakse piirile tõkete ehitamise kulusid, kuid plaane piiravad kindlasti ka igasugused piirangud ja kohtuvaidlused.

Arvesse ei võeta ka suuri looduslikke tõkkeid, nagu mägesid, piirkondades, kuhu ei ole mõistlik ehitada.

Esimene etapp, mis maksab hinnanguliselt vaid 360 miljonit dollarit, võib olla Trumpi jaoks suhteliselt lihtne viis toetajate rahuldamiseks, kes tahavad näha ebaseadusliku sisserände piiramise kohta antud valimislubaduste täitmist. Ülejäänud projekt on aga märkimisväärselt kallim ja katab palju rohkem maad, millest enamus on eraomanduses ja kuhu teed ei vii.