Reuters: Trumpi kampaaniameeskonnal oli vähemalt 18 avalikustamata kontakti venelastega

Michael Flynn ja Donald Trumpi kampaaniameeskonna teised nõunikud olid 2016. aasta presidendivalimiste kampaania viimase seitsme kuu jooksul Vene ametnike ja teiste Kremli-sidemetega isikutega telefoni ja e-posti teel kontaktis kokku 18 korral, teatasid asjaga kursis olevad praegused ja endised USA ametnikud Reutersile.

Varem avalikustamata suhtlus on osa andmetest, mida föderaalne juurdlusbüroo (FBI) ja kongressi uurijad läbi vaatavad osana Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumise ning Trumpi kampaania ja Venemaa vaheliste kontaktide juurdlusest, teatab Reuters.

Kuus varem avalikustamata kontakti, mida Reutersile kirjeldati, olid telefonikõned Venemaa suursaadiku Sergei Kisljaki ja Trumpi nõunike, sealhulgas Flynni vahel, teatasid kolm praegust ja endist ametnikku.

Kontaktid Flynni ja Kisljaki vahel tihenesid pärast 8. novembril toimunud valimisi, sest arutati varjatud kommunikatsioonikanali loomist Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel, mis väldiks USA rahvusliku julgeoleku bürokraatiat, mida mõlemad pooled pidasid vaenulikuks suhete parandamisele, teatas neli USA ametnikku Reutersile.

Kontakte Reutersile kirjeldanud inimesed ütlesid, et ei ole seni paljastatud suhtluses näinud tõendeid väärtegude või kokkumängu kohta Trumpi kampaania ja Venemaa vahel, kuid see paljastus võib suurendada survet Trumpile ja tema abidele, et nad annaksid FBI-le ja kongressile täielikult aru suhtlemisest Vene ametnike ja teiste Kremliga seotud isikutega 2016. aasta valimiste ajal ja vahetult pärast neid.

18 telefonikõnet ja e-kirja tehti ja saadeti 2016. aasta aprillist novembrini samal ajal, kui häkkerid tegelesid USA luure andmetel Kremli kampaaniaga valimiste diskrediteerimiseks ja valimistulemuse mõjutamiseks Trumpi kasuks.

Kõnealune suhtlus keskendus sanktsioonide tõttu häiritud USA-Vene majandussuhete parandamisele, koostööle Islamiriigi-vastases võitluses Süürias ja üha enesekindlama Hiina ohjeldamisele.

Senati ja esindajatekoja luurekomiteede liikmed on pöördunud Luure Keskagentuuri (CIA) ja Rahvusliku Julgeoleku Agentuuri (NSA) poole, et vaadata üle üleskirjutusi ja muid dokumente, mis on seotud kontaktidega Trumpi kampaania nõunike ja kaastöötajate ning Vene ametnike ja teiste Putiniga seotud inimestega, teatasid juurdlusega kursis olevad inimesed Reutersile.