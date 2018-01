Reuters: Põhja-Korea kivisöe salajane eksport käib Venemaa kaudu

Põhja-Korea vedas eelmisel aastal kivisütt Venemaale, mis viidi seejärel edasi Lõuna-Koreasse ja Jaapanisse tõenäoliselt ÜRO sanktsioone rikkudes, teatasid kolm Lääne-Euroopa luureallikat Reutersile.

ÜRO julgeolekunõukogu keelustas Põhja-Korea kivisöe ekspordi 5. augustil, eesmärgiga lõigata ära tähtis välisvaluutaallikas, mida Pyongyang vajab oma tuumarelva- ja raketiprogrammide jaoks.

Põhja-Korea on aga pärast seda vähemalt kolmel korral vedanud sütt Venemaa Nahhodka ja Holmski sadamatesse, kus see on lossitud ja laaditud uuesti laevadele, mis on viinud selle Lõuna-Koreasse või Jaapanisse, teatasid allikad.

„Venemaa Nahhodka sadam on muutumas Põhja-Korea kivisöe transiidikeskuseks,” ütles üks Euroopa julgeolekuallikas.

Euroopa julgeolekuallikate sõnul on marsruut läbi Venemaa välja arendatud seetõttu, et Põhja-Korea ainus suurem liitlane Hiina on Põhja-Korea ekspordile piirangud kehtestanud.

„Hiinlased on Põhja-Korea kivisöeekspordi vastu meetmed tarvitusele võtnud, nii et on välja arenenud salakaubatee ja Venemaa on kivisöe transiidipunkt,” ütles üks Euroopa julgeolekuallikas.