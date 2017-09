Reuters luges Venemaa valimisjaoskonnas kokku seitse korda vähem hääletajaid, kui ametlikult teatati

Uudisteagentuuri Reuters reporterid lugesid Venemaa kohalikel valimistel Vladikavkazi valimisringkonnas nr 333 kokku vaid 256 hääletanut. Kui avaldati ametlikud andmed, oli hääletanuid alguses 1331, mis teisipäevaks parandati 1867-ks.

Seda on enam kui seitse korda rohkem, kui Reuters kokku luges. Sealjuures hääletas 73 protsenti võimuerakonna Ühtne Venemaa poolt.

Reutersi reporterid viibisid valimisjaoskonnas alates selle avamisest kell 8 hommikul kuni ametliku häälte lugemise lõpuni. Nad nägid meest, kes ütles, et on Ühtse Venemaa valimisvaatleja, korduvalt valimiskasti juures käimas ja igal korral sellesse valimissedeleid laskmas.

„Me peame tagama 85 protsenti Ühtsele Venemaale. Muidu lõpetab tsaar meile raha andmise,“ ütles mees nimega Sergei Ljutikov Reutersi reporterile.

Reutersi reporterid vaatlesid pühapäeval valimisi kuues jaoskonnas. Kõigis kuues leiti erineva suurusega lahknevusi ametliku hääletanute arvu ja oma kokku loetud hääletamas käinute vahel.

Ühtse Venemaa peakorterist teatati Reutersile, et kellelegi ei ole antud korraldust sedeleid valimiskastidesse panna ega tulemusi võltsida.

Kuus Reutersi külastatud valimisjaoskonda asusid kolmes regioonis, kuid Venemaal on tuhandeid valimisjaoskondi, nii et need annavad vaid pisikese ülevaate sellest, mis toimus.

Reuters ei saa anda hinnangut, kas kirjeldatud tegevus oli laialt levinud või kas see mõjutas üldist valimistulemust.

Valitsusväline organisatsioon Golos, mille vabatahtlikud vaatlesid valimisi 36 regioonis, teatas esmaspäeva õhtul, et sai teateid 825 valimisreeglite rikkumise kohta. Mitmest kohast teatati valimisaktiivsuse võltsimisest ja sedelite valimiskastidesse lisamisest. Golosi väitel oli aga rikkumisi vähem kui varem.

Kogu päeva jaoskonnas istunud Ljutikov on Põhja-Osseetia regionaalse parlamendi Ühtse Venemaa esindajast liikme Vadim Suanovi abi. Pühapäeval kandideerinud Suanov väitis Reutersile, et ei tea Ljutikovi tegevusest midagi.

Reutersi pealtnägijate sõnul pani Ljutikov sedeleid valimiskasti umbes kümnel korral. Ljutikov käskis Reutersi reporteril tema tegevust mitte dokumenteerida, ähvardades lõhkuda viimase mobiiltelefoni, kui fotosid ja videoid ei kustutata. Ühel hetkel näitas ta oma passi.

Valimiskasti juures käies oli Ljutikov näha 333. jaoskonna valimiskomisjoni juhile Jelena Hadonovale, kes ütles Ljutikovi tegevuse kohta: „Mulle ei ole midagi kommenteerida. Ma ei ole midagi näinud.“

Kremli kandidaadid olid pärast valimisi võitmas kõigis 16 regioonis, kus valiti kubernere. Kuues regioonis, kus valiti esinduskogusid, oli Ühtne Venemaa kindlalt juhtimas.

Belgorodi oblasti valimisjaoskonnas nr 618 käis Reutersi reporter kaasas valimiskastiga kodudes käinud ametnikel. Vaatamata sellele, et valimiskast tuleb koju tellida, teatasid mitmed inimesed, kelle juurde mindi, et nad ei ole seda palunud. Enamikku majadest siseneti ilma uksele koputamata. Üks kuuekümnendates eluaastates mees tegi hoovis suitsu, kui tema juurde tuldi valimiskastiga. „Kõigepealt ehitage tee, siis räägime,“ ütles ta maja juurde viivale konarlikule rajale osutades.

Kahe tunni jooksul, mille vältel oli Reutersi reporter kogu aeg ametnikega koos, kogusid nad 14 täidetud sedelit. Kui valimisjaoskonda naasti, oli neil 18 täidetud sedelit.

618. jaoskonna valimiskomisjoni esimees Ljubov Gruško ütles selle peale: „Erinevus numbrites on provokatiivne teema, me ei aruta seda.“