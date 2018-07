Reuters küsis Trumpilt, kas ta pakub või kaalub kohtumisel Putiniga õppuste peatamist Balti riikides

Uudisteagentuuri Reuters korrespondent Jeff Mason küsis pressikonverentsil Brüsselis USA presidendilt Donald Trumpilt lisaks relvastuskontrolli teemadele ka võimaliku järeleandmise kohta Venemaa presidendile Vladimir Putinile Balti riikide osas.

„Kas te pakute talle või kaalute sõjaliste õppuste peatamist Balti riikides, kui see on miski, mida ta (Putin - toim) nõuab?” küsis Mason.

„Võib-olla me räägime sellest, aga ma ütlen, et me räägime nendest kolmest asjast ja paljudest teistest,” vastas Trump.