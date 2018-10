Reuters: Khashoggi mõrvamist juhtis Skype’i teel Saudi kroonprintsi abi: tooge mulle selle koera pea!

Laupäeval teatas Saudi Araabia riiklik meedia, et kuningas Salman vallandas Qahtani ja veel neli ametnikku Khashoggi tapmisega seoses.

Qahtani mõju kroonprintsi kaaskonnas on olnud viimase kolme aasta jooksul nii suur, et Saudi Araabia ametnikel on keeruline teha Qahtanist mõrva kavandajat ilma, et tekiks küsimusi prints Mohammedi enda seotuse kohta, ütlesid mitmed kuningliku õukonna allikad.

„See episood ei kukuta Mohammed bin Salmani, aga see on olnud löök tema mainele, mille parandamine võtab pika aja, kui see üldse paraneb. Kuningas kaitseb teda,” ütles üks allikas.

Qahtani ise on öelnud, et ei teeks midagi ilma ülemuse loata.

„Kas te arvate, et ma teen otsuseid ilma juhisteta? Ma olen töötaja ja ma olen oma isanda kuninga ja oma isanda, ustava kroonprintsi käskude ustav täideviija,” kirjutas Qahtani eelmisel suvel Twitteris.

Qahtani ametikoht muutus Twitteris äsja kuninglikust nõunikust Saudi Araabia küberjulgeoleku, programmeerimise ja droonide föderatsiooni esimeheks.

Laupäeval ütles üks Saudi Araabia ametnik, et prints Mohammed ei teadnud Khashoggi surmani viinud operatsioonist midagi ega andnud kindlasti käsku kellegi röövimiseks või tapmiseks.

Ühe õukonnale lähedase allika sõnul lasi kroonprints Qahtanil löögi enda peale võtta.

Teine Saudi Araabia ametnik ütles, et Qahtani vahistati pärast vallandamist kuningliku dekreediga, kuid ta jätkas säutsumist. Teiste allikate sõnul ei usuta, et Qahtani on vahi all.

Khashoggi tapmise juures oli Qahtani väidetavalt virtuaalselt.