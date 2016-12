Reuters: Iisrael palus Trumpil sekkuda, et vältida ÜRO resolutsiooni uusasunduste kohta

Iisrael palus USA presidendiks valitud, kuid veel mitte ametisse astunud Donald Trumpil survet avaldada, et vältida ÜRO resolutsiooni vastuvõtmist, milles oleks nõutud uusasunduste rajamise lõpetamist. Iisrael oli teada saanud, et president Barack Obama administratsioon kavatses lasta resolutsiooni vastu võtta, teatas Iisraeli kõrge ametnik neljapäeval Reutersile.

Iisraeli ametnikud võtsid „kõrgel tasemel“ ühendust Trumpi üleminekumeeskonnaga pärast seda, kui neil ei õnnestunud veenda USA ametnikke ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooniprojekti vetostama, teatas allikas. Kaks lääne ametnikku teatas, et Obama kavatses hääletusel erapooletuks jääda, vahendab Reuters.

Trump võttis selle peale sõna Twitteris ja kutsus USA-d üles vetoõigust kasutama. Samuti rääkis Trump telefoni teel Egiptuse presidendi Abdel Fattah al-Sisiga, kes andis kähku korralduse, et tema riigi delegatsioon lükkaks neljapäevale planeeritud olnud hääletuse edasi.

Obamaga mitte just parimaid suhteid omava Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu valitsus usub, et USA on juba pikka aega koordineerituna palestiinlastega plaaninud julgeolekunõukogu hääletust ning kavatsenud sellega rünnata Iisraeli valusas uusasunduste küsimuses, rääkis ametnik.

Loe veel

„See rikkus võetud põhikohustust kaitsta Iisraeli ÜRO-s,“ ütles ametnik.

Iisrael oli Obama administratsiooni hoiatanud, et pöördub Trumpi poole, kui Washington otsustab erapooletuks jääda, ning Netanyahu abid tegidki seda, kui mõistsid, et USA jääb sellele kursile, rääkis ametnik.

Ametniku sõnul hindab Iisraeli valitsus Trumpi tegevust kõrgelt.