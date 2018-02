Reuters: eelmisel nädalal sai Süürias surma või haavata umbes 300 Vene palgasõdurit

Kolm allikat teatasid Reutersile, et eelmisel nädalal sai Süürias surma või haavata umbes 300 Kremliga seotud Vene erafirma palgasõdurit.

Vene sõjaväearst ütles, et hukkunud on umbes sada, ja allikas, kes tunneb mitmeid võitlejaid, ütles, et surnute arv oli üle 80 mehe, teatab Reuters.

Meeste hukkumise aeg langeb kokku 7. veebruaril Deir ez-Zori lähedal toimunud lahinguga, milles USA ametnike ja osalenud võitlejate andmetel ründasid USA juhitud koalitsiooni jõud Moskva liitlase, Süüria presidendi Bashar al-Assadiga liidus olevaid jõude.

Vene ametnikud on kinnitanud viie Vene kodaniku hukkumist, kuid on rõhutanud, et need ei olnud sõjaväelased.

Haavatud, kes on viimaste päevade jooksul Süüriast evakueeritud, saadeti nelja Vene sõjaväehaiglasse, teatasid viis allikat Reutersile.

Moskva sõjaväehaiglas töötav anonüümseks jäänud sõjaväearst, kes osales otseselt Süüriast evakueeritud haavatud meestele abi andmises, ütles, et laupäeva õhtuse seisuga oli tema haiglas üle 50 sellise patsiendi, kellest umbes 30 olid tõsiselt haavatud.

Arsti sõnul lennutati eelmisest reedest kuni esmaspäeva hommikuni Moskvasse kolm lennukitäit haavatud võitlejaid.

Arst rääkis, et nad lennutati Venemaale spetsiaalselt varustatud sõjaväe transpordilennukitega, millest igaühesse mahub 2-3 intensiivravi vajavat inimest ja mitu tosinat kergemini haavatud patsienti.

Sõjaväearst ütles, et tema kolleeg, kes lendas Süüriasse ühe meditsiinilise evakuatsiooni lennuga, rääkis talle, et eelmise nädala lõpu seisuga on Vene jõududest tapetud umbes sada inimest ja haavata saanud 200.

Arsti sõnul on enamik hukkunutest ja haavatutest erafirma palgasõdurid.

Kasakate kohaliku osakonna juht Jevgeni Šabajev, kellel on palgasõduritega sidemeid, ütles, et külastas Süürias haavata saanud tuttavaid kaitseministeeriumi keskhaiglas Moskva oblastis Himkis kolmapäeval.

Šabajev rääkis, et haavatud mehed ütlesid talle, et Deir ez-Zori lähedal toimunud lahingus osalenud Vene palgasõdurite kahes üksuses oli 550 meest. Neist umbes 200 ei ole surnud ega haavatud, rääkisid haavatud Šabajevile.

Šabajevi sõnul oli haigla osakonnas, mida ta külastas, kaheksa viimastel päevadel Süüriast evakueeritud patsienti ning neid oli veel teistes osakondades.

„Kui te mõistate midagi sõjategevusest ja lahinguhaavadest, võite ette kujutada, mis seal toimub. See tähendab pidevaid karjeid, röökimist,” ütles Šabajev Reutersile. „See on karm pilt.”

Palgasõdurite erafirmaga Wagner seotud allikas, kes on rääkinud inimestega, kes 7. veebruari lahingust osa võtsid, ütles Reutersile, et tema kontaktide sõnul tapeti üle 80 Vene palgasõduri.

Allikas kinnitas, et haavatute ja tapetute kogunumber 300 on laias laastus õige.

Ta rääkis ka, et paljudel haavatutel on kehades killud, mida ei näe röntgeniga, mis muudab ravi keeruliseks. „Prognoos enamiku haavatute jaoks on sünge,” ütles allikas.

Teised haavatuid ravivad sõjaväehaiglad on 3. Višnevski haigla Moskva oblastis Krasnogorskis, Burdenko haigla Moskva kesklinna lähedal ja sõjaväe meditsiiniakadeemia Peterburis, teatasid arst, Šabajev ja veel kolm allikat.