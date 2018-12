REPORTAAŽ STRASBOURGIST: kesklinna rünnakut meenutavad päev hiljem küünlad ja vereplekid

Teise tulistamise toimumispaik. Kadri Veermäe

29-aastane pika paturegistriga kurjategija on jätkuvalt tabamata, Pariisi prokuratuuri sõnul on kahtlusalune varem 27 korda süüdi mõistetud. Tänavatel, trammis ja europarlamendis on juttu ainult rünnakust: kes selle toimumise hetkel kus oli. Ka utustatakse üksteisele sarnaseid lugusid restorani tundideks kinni jäämisest ja hilisest kojukõmpimisest. Europarlament pani samuti on uksed kinni ja sisse jäänud eestlased ei jõudnud ööbimispaika enne kella kolme öösel.

Strasbourgis kursustel olnud inglane Stan ja lõunaameeriklane Guillo räägivad Delfile, et said rünnakust teada õhtul kella kaheksa paiku, kui see algas. „Tahtsime just välja sööma minna, aga hostelis aeti meid hoopis üleskorrusele ja pandi uksed lukku ning suured tuled kustu," ütleb Stan. Samal õhtul nad välja ei jõudnudki ja läksid tühja kõhuga magama.

„See linn näeb täna hoopis teistsugune välja kui eile," arvab Guillo. Noormehe jutu järgi olid tänavad päev varem olnud paksult inimesi täis, nii et kesklinna populaarsematel kaubatänavatel oli raske liikuda. Strasbourgi tavaolekuga mitte kursis olevale silmale tundub tänaval tänagi üllatavalt palju inimesi. Külls üllatas eile see, et ajal, mil polnud veel toimuva kohta väga palju infot, leidus ikkagi kümneid inimesi, kes tänaval liikusid. Ka lipsas restoranide ja baaride uste vahelt kliente välja. Enamik külastajaid jäid siiski tundideks luku taha.

Koledat sündmust meenutavad tänavatel, kus tulistaja liikus, täna valged roosid ja küünlad. Rue des Grandes-Arcades'il näen roose toovate inimeste silmas pisaraid, nad seisavad seas mõne hetke ja avaldavad vaikselt austust. Maas on tumedad vereplekid, mis on ka päev hiljem selgelt nähtavad.