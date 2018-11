Relvavägivallast kirjandi kirjutanud tüdruk suri USA-s oma magamistoas juhusliku kuuli läbi

„Väikesed lapsed on mõttetu relvavägivalla ohvrid,” kirjutas Sandra. „...ma istun ja pean põgenema sellest, mida iga päev näen ja kuulen. Kui ma seda teen, jõuan ma samale järeldusele ... me oleme kaose seisundis.”

„Ta võttis seda nagu sõdur,” rääkis Sandra õde Tatiana Ingram. „Ta lihtsalt kõndis tuppa ja ütles: „Ema, mind tulistati.” ... Kuul ei olnud isegi talle mõeldud.”

Milwaukee linnapea Tom Barrett kirjeldas relvavägivalla hullumeelsust oma linnas ja mujal.

„Sandra Parks ... läks oma magamistuppa. Elavana ta välja enam ei tulnud,” ütles Barrett pressikonverentsil. „Traagiliselt põhjustas tema surma keegi, kes lihtsalt otsustas, et tulistab kuule tema majja, ja ta on surnud.”

Prokuratuur esitas eile süüdistuse kahele mehele, sealhulgas ühele, kes leiti pärast juhtunut ennast kapis peitmas. Pole selge, kas Sandra kodu sihiti meelega.

„Meie esimene tõde on, et me peame hakkama teineteisest hoolima,” kirjutas Sandra oma kirjandis. „Me peame olema empaatilised ja püüdma kõndida teineteise kingades. ... Me saame sellest üle, kui armastame iseendid ja inimesi enda ümber. Siis saame me oma vendade hoidjaks.”

Teisipäeva õhtul kogunesid kümned inimesed Sandra kodu juurde teda mälestama.

Sandra ema Bernice Parksi sõnul võttis tütar pidevalt vägivalla vastu sõna.

Esinedes eelmisel aastal Wisconsini raadios ütles Sandra, et valis vägivallateema kirjandi kirjutamiseks pidevate uudiste pärast tulistamisest.