Relvastatud mehed röövisid Kenyas Itaalia abitöötaja

Automaatidega relvastatud mehed tulistasid teadete kohaselt valimatult, enne kui viisid Kilifi maakonna kaubanduskeskusest kaasa 23-aastase vabatahtliku, vahendab BBC News.

Viis inimest, sealhulgas kolm last, sai haavata ja viidi haiglasse.

Rünnaku eesmärk ja ründajate isikud ei ole veel kindlaks tehtud.

Politsei teatas siiski, et peab kohaliku aja järgi eile kell 20 toimunud intsidenti terrorirünnakuks.

The National Police Service wishes to inform the public that last evening at about 8pm, a gang of men armed with AK 47 rifles attacked Chakama Trading centre in Chakama, Makongeni sub location in Kilifi county, about 80 kilometres west of Malindi town. 1/6