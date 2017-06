REKONSTRUKTSIOON | Vaata, kuidas toimus õõvastav Londoni terrorirünnak

Suurbritannia pealinnas Londonis sõitis laupäeva õhtul kolm terroristi kaubikuga rahva sekka. Mitut inimest pussitati ja avati ka tuli. Seitse inimest sai surma ja 48 haavata, neist 18 on jätkuvalt kriitilises seisus. Politsei lasi kolm ründajat sündmuskohal maha, 11 inimest on kinni peetud.

Intsident leidis aset London Bridge'i sillal vahetult pärast meistrite liiga finaalmängu Cardiffis Eesti aja järgi pühapäeva öösel kella 00.15 paiku, vahendas BBC.

Londoni politsei kinnitusel jõudis nendeni laupäeva õhtul kella 22 paiku teade kaubiku sõitmisest rahva sekka südalinna sillal ja seejärel pussitamistest lähedalasuva Borough Market'i juures. Võimud kinnitasid ka tule avamist.

BBC vahendas pealtnägijate sõnu, kelle kirjelduste kohaselt väljus jalakäijate sekka sõitnud kaubikust kolm pikkade nugadega meest, kes asusid inimesi valimatult pussitama. Terroristide jõuk suundus seejärel turu poole, kust järgnesid teated uute rünnakute kohta.

Londoni häirekeskus sai rünnaku kohta sadakond teadet. Hukkus seitse inimest ja 48 sai viga. Haiglas on jätkuvalt 36 inimest, kellest kriitilises seisus on 18. Viga sai ka neli politseinikku, neist kaks raskelt. Hukkunute seas on üks kanadalane ja üks prantslane.

Kolm ründajat lasi politsei sündmuskohal maha. Politsei kinnitusel on ründajate isikud teada. Pühapäeval peeti rünnakuga seoses kinni 12 inimest, kellest jätkuvalt hoitakse kinni 11 inimest. ISIS-e väitel viisid rünnaku läbi just selle terrorirühmituse nn võitlejad.

Terrorirünnaku ohvrite mälestusteenistus algas Potters Field pargis London Bridge'i lähedal täna õhtul Eesti aja järgi kell 20.