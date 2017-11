REKONSTRUKTSIOON | Argentina allveelaeva otsingud: viimastel andmetel tekitas vesi akus lühise

Argentina allveelaeva ARA San Juan õhutorusse sisenes enne selle kadunuks jäämist 15. novembril vesi, mis põhjustas akus lühise, teatas mereväe esindaja Enrique Balbi eile. Lootust 44 meeskonnaliikme elusana leidmiseks on vähe.

San Juanil oli vaid seitsmepäevane hapnikuvaru, kui sellega side kadus, ning tuvastati äkiline müra, mille võis tekitada aluse kokkusurumine vee surve all. Sellest hoolimata kiirustavad otsingutega ühinema päästevarustusega laevad teiste hulgas ka USA-st ja Venemaalt, vahendab Reuters.

Enne kadumist anti allveelaevale käsk naasta baasi Mar del Platas pärast seda, kui sellelt teatati, et vesi sisenes õhutoru kaudu laeva, põhjustades akus lühise, teatas Balbi pressikonverentsil.

„Nad pidid aku isoleerima ja jätkama sõitu vee all Mar del Plata suunas, kasutades teist akut,” ütles Balbi.

Pärast side kaotamist San Juaniga, tuvastas Viinis asuv rahvusvaheline Tuumakatsetuste Täieliku Keelamise Organisatsioon, millel on ülemaailmne kuulamispostide võrgustik salajaste tuumaplahvatuste tuvastamiseks, müra, mis Argentina mereväe teatel võis olla allveelaeva plahvatuslik kokkusurumine vee surve all.

65-meetrise diiselelektrilise allveelaeva otsingud on keskendunud piirkonnale, mis asub umbes 430 kilomeetri kaugusel Argentina rannikust. Osalevad laevad ja lennukid kokku 4000 inimesega 13 riigist.

Meeskonnaliikmete lähedaste hulgas hakkasid eile tekkima hõõrumised alla andmast keeldujate ja nende vahel, kes ütlevad, et on aeg leppida, et mehed enam elusana tagasi ei tule.

„Ei ole võimalik, et nad on elus,” ütles meeskonnaliikme Germán Suárezi naine Itatí Leguizamón. „Pole nii, et ma tahan seda. Ma armastan teda. Ma jumaldan teda. Temast jäid maha ema ja õde, aga pole mõtet olla kangekaelne. Teised perekonnad ründavad mind selle eest, mida ma ütlen, aga miks nad ei ole seda veel leidnud? Miks nad ei räägi meile tõtt?”