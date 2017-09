Reisilennuk lendas orkaan Irmaga võidu ja pääses napilt enne tormi kätte jäämist

USA lennufirma Delta Air Lines lennuk lendas kolmapäeval sõna otseses mõttes orkaan Irmaga võidu.

Lend 431 lahkus New Yorgi John F. Kennedy lennuvälja väravast kell 8.12 kohaliku aja järgi, et jõuda enne orkaan Irmat Puerto Ricosse San Juani, vahendab USA Today.

Boeing 737-900ER liikus viienda kategooria tormi suunas, kus tuule kiirus oli üle 80 meetri sekundis, mis on kõigi aegade mõõtmistulemustes teisel kohal. Lennuk ruleeris lennuväljal 27 minutit ja tõusis õhku kell 8.39 teatas FlightAware.com.

A few flights attempted to squeak into @AeropuertoSJU ahead of Hurricane #Irma



Too late. 2x @JetBlue & 1 @AmericanAir flight turning around pic.twitter.com/ssGLh5EFCp — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) September 6, 2017

Kolme tunni ja 49 minuti pikkusest lennust sai põnevam kui istmete seljatugedel paiknevatel ekraanidel jooksev film.

Ajastus osutus heaks. Lennuk maandus kell 12.01 kerges vihmas 14-kilomeetrise nähtavuse juures, kui tuule kiiruseks mõõdeti 14 meetrit sekundis, mis on lennuki jaoks veel täielikult ohutu lennu piirides, teatas Delta pressiesindaja Michael Thomas.

„Meie meteoroloogiameeskond on valdkonna parim,“ ütles Delta operatsioonide ja kliendikeskuse asepresident Erik Snell. „Nad heitsid tõsise pilgu ilmaandmetele ja tormi teekonnale ning tegid koos lennuki meeskonna ja dispetšeriga koostööd, et leppida kokku, et lendu oli ohutu opereerida. Ja meie lennu- ja maapealsed meeskonnad olid uskumatud oma jõupingutustes lennuki kiireks ja ohutuks pööramiseks, et lend võiks väljuda aegsasti enne orkaaniohtu.“

Loe veel

Maandumine oli alles pool väljakutsest. Pärast kiiret 40-minutist peatust lahkus tagasilend number 302 San Juani lennuvälja väravast 24 minutit enne ettenähtud aega, et lennata tagasi New Yorki.

Well, that's the end of that story. DL302 is reaching the edge of #Irma's outer bands.



Guess the flight crew serves lunch now...? pic.twitter.com/IDTV3WuLd5 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) September 6, 2017

173 reisijaga lennuk naasis Kennedy lennuväljale enne väljakuulutatud aega kell 16.22.