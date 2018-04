Reddit pani keelu alla 944 Vene trollivabrikuga seotuses kahtlustatavat kontot

USA sotsiaalmeedia ja uudiste veebileht Reddit pani keelu alla 944 kontot, mida kahtlustatakse olevat Vene päritolu, propaganda ja valeinformatsiooni levitamise eest.

Ettevõte teatas eile blogipostituses, et neil kontodel on kahtlased jooned, mis viitavad sellele, et need pärinevad Venemaa Internetiuuringute Agentuurist, vahendab ABC News.

Internetiuuringute Agentuur on kurikuulus Peterburi trollivabrik.

Enamik keelu alla pandud kontodest ei ole siiski Redditis suurt edu saavutanud.

Igal Redditi kasutajal on karmaskoor, mis liigub üles ja alla sõltuvalt sellest, kui populaarsed selle kasutaja postitused on. 70 protsendil keelu alla sattunud kontodest oli karmaskoor null, mis tähendab seda, et nende postitusi eriti vaadatud ja hinnatud ei ole.

944 kontot ei saa ise postitada ega muul viisil suhelda, kuid need jäid nähtavaks, et võimaldada uurijatel neid hinnata.