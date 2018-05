Reaktsioon Trumpi Iraani tuumaleppest taganemisele: Netanyahu on rahul, eurooplased mures

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas aga Trumpi otsust ajalooliseks sammuks. Netanyahu on olnud kokkuleppe pikaaegne vastane. Tema sõnul ei kõrvalda see kunagi ohtu, et Teheran arendab välja tuumarelvad. Lisaks sellele nimetas Trump üheks põhjuseks leppest taganemiseks Netanyahu hiljutist paljastust luureandmete kohta, mis näitavad, et Iraan valetas oma tuumaprogrammi kohta.

„Meie, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi juhid, võtame kahetsuse ja murega teadmiseks president Trumpi otsuse taganeda,” teatasid Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Suurbritannia peaminister Theresa May ühisavalduses pärast Trumpi otsuse arutamist. „Koos rõhutame me oma jätkuvat kindlaks jäämist (kokkuleppele). See kokkulepe jääb tähtsaks meie jagatud julgeoleku jaoks.”

Macron, Merkel ja May kutsusid Washingtoni tagama, et kokkuleppe struktuurid jääksid alles, ja vältima tegevust, mis takistab selle täielikku elluviimist teiste osapoolte poolt.

Venemaa esindaja ÜRO juures asetäitja Dmitri Poljanski ütles, et Venemaa on USA teates pettunud.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini väljendas muret Trumpi kavatsuse üle kehtestada Iraanile uued sanktsioonid.

„Ma olen eriti mures tänase teate üle uutest sanktsioonidest,” ütles Mogherini. „Igal juhul kavatseb Euroopa Liit tegutseda kindlalt oma julgeolekuhuvide järgi ja kaitsta oma majanduslikke investeeringuid.”

Netanyahu teatas, et kokkuleppe muutmata jätmine oleks retsept katastroofiks regioonile ja maailmarahule.

Netanyahu sõnul on Iraani agressiivsus pärast kokkuleppe sõlmimist kasvanud, eriti Süürias, kuhu Iraan loob Netanyahu sõnul sõjaväebaase Iisraeli ründamiseks.

„Vaatamata kokkuleppele arendab Teherani terroristlik režiim ballistiliste rakettide võimekust, ballistilisi rakette, et kanda tuumalõhkepäid kaugele ja laialt, paljudesse maailma osadesse,” ütles Netanyahu.

USA kongressil on nüüd umbes 60 päeva aega otsustada järgmise sammu üle. Iraan võib käivitada ka kokkuleppe vaidlustamismehhanismi, avades 45-päevase akna kompromissi leidmiseks.