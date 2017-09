RBK: Venemaa rahandusministeeriumil kästi lõpetada Donbassi „rahvavabariikide“ rahastamine Krimmi ja Kaliningradi kasuks

Venemaa valitsus kavatseb loobuda „teatud territooriumide humanitaarsest toetamisest“ projektide finantseerimise kasuks Krimmis ja Kaliningradi oblastis. „Teatud territooriumide“ all peetakse silmas Donbassi, teatab RBK oma allikatele viidates.

Venemaa rahandusministeeriumile anti korraldus „jätta 2018. aasta föderaaleelarveprojektist ning 2019. ja 2020. aasta plaaniperioodist täies mahus välja kulud humanitaartoetuse andmiseks teatud territooriumidele aastatel 2019-2020“ asepeaminister Dmitri Kozaki juures 1. septembril toimunud nõupidamise tulemusel. RBK teatab, et nende valduses on nõupidamise protokolli koopia ja selle osamasolu kinnitasid kaks föderaalametnikku.

Venemaa eelarve kohta käivates avalikes dokumentides ei leidnud RBK väljendit „humanitaartoetus teatud territooriumidele“ ega midagi sellele sarnanevat. Föderaalametnik ja kaks Kremlile lähedast allikat ütlesid RBK-le, et kõige tõenäolisemalt mõeldakse selle all niinimetatud Donetski ja Luganski rahvavabariike.

Venemaa rahandusministeerium ja Kozaki esindaja keeldusid kommentaaridest. Sama tegi ka peaminister Dmitri Medvedevi pressiesindaja Natalja Timakova ning Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ei vastanud RBK-le üldse. Kommentaare ei saadud ka Donetskist ega Luganskist.

Nõupidamise protokollist selgub, et peaminister Medvedev andis suvel korralduse tagada Krimmi, Sevastopoli ja Kaliningradi oblasti sotsiaalmajandusliku arengu ning transpordi- ja informatsioonijulgeoleku projektide „tingimusteta finantseerimine“. Sellest korraldusest rääkis Medvedev ise augusti alguses Krimmi külastades.

„Krimm kui Venemaa territoorium vajab riigi poolt kolossaalselt abi. Kui me ei näita lähema kahe aasta jooksul rabavat läbimurret poolsaare arengus, esitavad kõik küsimuse, miks Krimm ühendati,“ kommenteeris RBK-le progressiivse poliitika fondi direktor Oleg Bondarenko, kelle sõnul on Krimmi ja Sevastopoli areng riigi jaoks maineküsimus. Neid tahetakse koos Kaliningradiga teha vitriiniks lääne jaoks. „On olemas Venemaa territooriume, mis vajavad aktiivset arendamist, aga isehakanud vabariigid ei ole Venemaa territoorium.“

Poliittehnoloogiate keskuse asepresident Aleksei Makarkin ütles, et raha eraldatakse nende regioonide kasuks, mida Venemaa ei kavatse mingil juhul ära anda, Donbassi vabariikide tulevikus ei ole ta aga kindel.

Krimmi ja Kaliningradi oblasti finantseerimiseks on pakutud ka teisi allikaid, näiteks bensiiniaktsiisi tõstmist, Venemaa raudtee subsiidiumide vähendamist ja muud.

Riigiduuma ja valitsuse allikad rõhutasid RBK-le, et isegi siis, kui võimud on otsustanud Donbassi toetamise eelarvest lõpetada, ei tähenda see, et isehakanud vabariikide finantstoetus kaob. Donetski ja Luganski rahvavabariikide finantseerimine on täielikult salastatud.