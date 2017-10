RBK: Vene trollivabrik korraldas USA-s umbes 40 meeleavaldust

„Trollivabrikuna“ tuntud Peterburi ühenduse Internetiuuringute Agentuur kaudu korraldati eelmisel ja sel aastal USA-s umbes 40 meeleavaldust ja protestiaktsiooni, selgub trollivabriku oma statistikast, mille sai oma valdusse Vene meediagrupp RBK.

Viimase kahe aasta jooksul on USA-s toimunud umbes kümme üritust liikumise BlackMattersUs (meenutab mustanahaliste õiguste eest seisva liikumise Black Lives Matter nime) egiidi all, teatas trollivabriku tegevusega tuttav allikas RBK-le. Üks trollivabriku praegune töötaja ja varem selle „Ameerika osakonnas“ töötanu rääkisid RBK-le, et aktsioonides osalenud ei teadnud, et neid organiseerivad trollid, vahendab telekanal Dožd.

Trollivabrik kulutas igakuiselt umbes 200 000 rubla (3000 eurot) aktsioonide kohalike korraldajate tööle, lendudele, trükikuludele ja tehnikale. Kahe aasta jooksul võis agentuur kulutada viis miljonit rubla (74 000 eurot).

Tööks sotsiaalmeedias kulutas agentuur umbes 260 000 rubla (3850 eurot) kuus. Umbes pool eelarvest läks publikatsioonidele rassiprobleemide kohta, väiksem osa kulutati poliitilistele reklaamidele. 2015. aasta juunist kuni 2017. aasta maini kulutas trollivabrik vähemalt 100 000 dollarit umbes 3300 poliitilisele teatele, mis olid mõeldud USA valijatele.

RBK allikad kinnitavad, et trollivabriku Ameerika osakonda juhib 27-aastane Aserbaidžaanist pärit Džeihun Aslanov, kes ise seda muidugi eitab. RBK valduses on aga Aslanovi teade sõnumivahetusplatvormis Telegram, milles räägitakse trollivabriku töö vahetulemustest USA-s. Aslanov saabus Peterburisse 2000. aastate lõpul Irkutski oblastist, et õppida hüdrometeoroloogiaülikooli majandusteaduskonnas. 2009. aastal sõitis Aslanov USA-sse ja 2011. aastal viibis Londonis. RBK teatel kuulub talle praegu kaks firmat, mis on spetsialiseerunud reklaamile ja tööle internetis.

Loe veel

Dožd vestles varem trollivabriku töötajaga, kes tegeles „arvamuste vahetusega“ välismaal. Ta töötas agentuuris poolteist aastat ja lahkus 2015. aasta algul. Tööraamatus oli kirjas OOO Агентство интернет-исследований (Piiratud Vastutusega Ühing Internetiuuringute Agentuur) ja OOO Интернет-исследования (Piiratud Vastutusega Ühing Internetiuuringud). Allika sõnul tegeles „Ameerika osakond“ informatsioonilise meelsuse tekitamisega USA-s. Kommentaarid pidid kutsuma kasutajaid vaidlusse. Sealjuures ei tohtinud Venemaad ega president Vladimir Putinit mainida, sest arvati, et see ameeriklasi ei huvita.

„Meil ei olnud eesmärki ameeriklasi Venemaa poole pöörata. Meil oli eesmärk meelestada ameeriklased omaenda valitsuse vastu. Kutsuda esile rahutusi, kutsuda esile rahulolematust, langetada Obama reitingut,“ rääkis allikas Doždile.