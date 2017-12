RBK: Kreml on Putini võidus kindel, esmatähtis on nüüd puhta mulje jätmine presidendivalimistest

Venemaa presidendiadministratsiooni juhi esimene asetäitja Sergei Kirijenko teatas seminaril asekuberneridele ja valimiskomisjonide esimeestele, et märtsikuised presidendivalimised peavad toimuma absoluutselt legitiimselt: ilma põhjusteta meeleavaldusteks ja kohtusse pöördumiseks. Kampaania käigus tuleb kolm agitatsioonilainet.

Kremli sisepoliitiline blokk korraldas kinnise seminari asekuberneridele ja presidendi täievoliliste esindajate asetäitjatele, kelle töövaldkonnaks on sisepoliitika, teatasid kolm üritusel osalenud allikat meediagrupile RBK. Seminar toimus Moskva oblastis Sberbanki korpotatiivülikoolis 29. novembrist kuni 2. detsembrini. Seminarile kutsuti ka regionaalsete valimiskomisjonide esimehed, kes osalesid vaid ühel päeval, 1. detsembril.

Osalenute ees esinesid presidendiadministratsiooni juhi esimene asetäitja Kirijenko, keskvalimiskomisjoni juht Ella Pamfilova ja teised keskvalimiskomisjoni esindajad. Lisaks sellele võeti osa juhtimismängust, teatasid RBK-le üks asekuberner, üks valimiskomisjoni juht ja üks keskvalimiskomisjoni esindaja. Osalesid ka Kremli sisepoliitikavalitsuse juht Andrei Jarin ja asejuht Aleksandr Haritšev, täpsustas üks allikas.

Seminari peamine eesmärk oli kohalviibinutele selgeks teha, et presidendivalimised peavad toimuma puhtalt ja läbipaistvalt, ülesanne number üks on valimiste seaduslikkus, selgitas Kremli sisepoliitilise bloki esindaja RBK-le. Kirijenko teatas allikate sõnul, et kõigile rikkumistele tehakse järsk lõpp.

Loe veel

Kirijenko ütles, et valimised peavad olema „absoluutselt legitiimsed”, et kellelgi ei oleks põhjust miitinguteks või hagide esitamiseks kohtusse, rääkisid RBK-le kaks seminarist osavõtnut. Kampaaniat kutsus Kirijenko läbi viima nii, et järgmisel päeval poleks „sääsel ka kuhugi oma nina toppida”, st kellelgi poleks millestki kinni hakata, ei mingeid proteste „valimiskarussellide” või teiste rikkumiste kohta, lisas teine allikas.

Kirijenko ei kutsunud üles mitte ainult võltsimisetega võitlema, vaid ka näiteks hoidma ära, et ühed ja samad kodanikud oleksid erinevates valijate nimekirjades.

Seminaril osalenud Kremli ametnikud rääkisid ka osavõtuprotsendist. „Nende sõnadest järeldus, et Kremli jaoks on tähtis, et osavõtt oleks reaalne. Meile öeldi, et ei tohi olla valijate administratiivset toomist jaoskondadesse, samuti mitte mingisuguseid sisedokumente, mis puudutavad valimisi, ei tohi lekkida sotsiaalmeediasse või internetti,” rääkis üks osalenutest RBK-le.

Veel aasta tagasi rääkis Kirijenko sisepoliitika asekuberneridele „peamise kandidaadi võidust väga kõrge osavõtu juurest – 70 protsenti – ja tulemusega 70 protsenti,” teatas RBK.

Ühel päeval tutvustati äsjasest seminarist osavõtnuid arvamusküsitluste tulemustega, mis näitasid praeguse presidendi Vladimir Putini suurt edumaad teiste kandidaatide ees. „Meile öeldi, et peamine kandidaat edestab teisi võimalikke valimistest osavõtjaid märkimisväärselt, et nad teda kinni ei püüa. Vastavalt sellele on peamine kampaania läbipaistvus ja seaduslikkus,” rääkis RBK-le seminarist osavõtnu.

Veel informeeris Kreml, et kampaania käigus tuleb kolm agitatsioonilainet. Esimene laine algab praktiliselt kohe, kui föderatsiooninõukogu valimised välja kuulutab (see peaks toimuma 15. detsembril), ja kestab 15. jaanuarini. Teine agitatsioonilaine kestab 15. veebruarini ja kolmas lõpeb vahetult enne valimisi.