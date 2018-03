RBK: Kreml on otsustanud Kemerovo oblasti kuberneri Tulejevit näitlikult mitte vallandada

Kremli otsus Kemerovo oblasti kuberneri Aman Tulejevi ametist lahkumise kohta, mis võeti vastu juba enne kaubanduskeskuse Zimnjaja Višnja tragöödiat, milles hukkus 64 inimest, jääb jõusse, kuid näitlikku vallandamist lähiajal plaanis ei ole, teatasid kaks Venemaa presidendiadministratsioonile lähedast allikat RBK-le.

„Praegu jääb ta oma kohale,” ütles üks allikas RBK-le. Kui vallandada Kemerovo oblasti kuberner kohe peale tulekahju, näeks see välja nagu otsus, mis on langetatud surve all, selgitas teine allikas. „Putin, nagu teada, ei armasta langetada kaadriotsuseid surve all, ta ei ole näitlike ametist lahkumiste pooldaja,” ütles allikas RBK-le.

Kohtumisel tulekahjus hukkunute lähedastega Kemerovo surnukuuris vastas Venemaa president Vladimir Putin küsimusele Tulejevi lahkumise kohta nii: „Esiteks, kaamera ees seda ei tehta, sõnailu pärast ja tragöödia foonil. Ja teiseks, on vaja täpselt kindlaks teha, kes milles süüdi on. Ja kui me selle ära teeme ja me teeme seda kindlasti, tulevad vastavad otsused. Siin staatus asjasse ei puutu, kui inimesed hukkusid, lapsed.”

Veel üks põhjus, miks Tulejevi näitlikku vallandamist ei kavandata, seisneb selles, et „tal on palju teeneid”, lisas üks allikas RBK-le. Tulejevit on alati peetud edukaks kuberneriks ja tal on olnud presidendi lugupidamine, ütles varem veel üks Kremlile lähedane allikas.

Ühe allika sõnul võib Tulejev ametist lahkuda kevade lõpu poole, siis ei paista see näitliku lahkumisena.

Pärast Zimnjaja Višnja põlengut ei ilmunud Tulejev ei sündmuspaigale ega ka 27. märtsil Kemerovos toimunud meeleavaldusele. Nõupidamisel Kemerovos vabandas Tulejev Putini ees tragöödia pärast. „Vladimir Vladimirovitš, te helistasite mulle isiklikult. Veel kord suur aitäh. Palun teilt isiklikult andestust selle eest, mis meie territooriumil juhtus,” ütles Tulejev.

Kolm päeva pärast tulekahju tegi Tulejev Kemerovo oblasti elanikele videopöördumise. Ta rõhutas, et on „teatud jõude, mis üritavad inimesi üles ässitada”.

27. märtsi meeleavaldusel käinud asekuberner Sergei Tsiviljov süüdistas seal põlengus naise, õe ja kolm last kaotanud Igor Vostrikovi „enesele tragöödia arvel PR-i tegemises”. Pärast vajus Tsiviljov põlvili ja palus inimestelt andestust.