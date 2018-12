Ravitseja Jumal John, keda süüdistatakse sadade ohvrite ahistamises, hoidub kohtust

Üle maailma tuntud isehakanud ravitseja „Jumal John” ahistas naisi oma peakorteris Brasiilias, vahendab uudistekanal BBC.

Alberto Toron, Faria advokaat, ütles, et tema klient võib anda tunnistusi, aga ei saa öelda, kus ja millal. Tulenevalt kohtu otsusest, oli „ravitsejal” aega kohtu ette ilmuda laupäevani, mis tähendab, et tänasest on ta tagaotsitav. Tema advokaat ütles aga ajakirjanikele, et ta vaidlustab kohtu seesuguse taotluse esmaspäeval.

76-aastane mees kasutas oma populaarsust ja mõjuvõimu, et süüdistuste kohaselt meelitada naisi, keda võib olla arvatust rohkem, „ravi otstarbel” ennast rahuldama ja seksuaalsesse vahekorda astuma. Ohvrite sõnul ütles isehakanud ravitseja neile, et ta „puhastab” sel moel nende energiat.

„Jumal John”, kellel ei ole meditsiinilist haridust, eitab juristi sõnul kardinaalselt ebasobivat käitumist.