Ratas Riias: alkoholipoliitika Läti valitsusega kohtudes jutuks ei tulnud

Ratase sõnul alkoholiaktsiisid teemana üles ei kerkinud. "Eks iga riik teeb ise oma aktsiisipoliitikat," ütles Ratas täna Riias toimunud pressikonverentsil.

"Loomulikult kultuuripoliitika teatud osa oli meil täna arutelu all: me arutasime võrkpalli teemadel ja korvpalli teemadel, kabe ja male aspektis," sõnas Ratas vastuseks Delfi küsimusele, kas alkoholipoliitika tuli valitsuste kohtumisel teemaks ja kas varsti võiks saada Läti pandimärgistusega pudeleid Eestis tagastada.

Läti peaminister Māris Kučinskis ütles, et pandisüsteemist tuleb kahe riigi vahel lähiajal rääkima hakata. Alkoholiaktiisi kohta sõnas Kučinskis, et Läti lähenemisnurk on suurendada maksu väga astmeliselt. "Meil on naabrid ka teisel pool ja Läti peab alati balanseerima aktsiisi nii kütusele kui ka alkoholile," sõnas Kučinskis.

Läti tõstis alkoholiaktsiisi selle aasta märtsis ja kange alkoholi hinnatase jõudis Leedule sarnasele tasemele. Õlu on Lätis jätkuvalt viis protsenti odavam kui Leedus. Eestiga võrreldes on õlu Lätis 2,5 korda ja kange alkohol 1,5 korda odavam.