Ratas: euroliit on Iraani lepingust kinnipidamise suhtes ühte meelt

Eesti peaminister Jüri Ratas ütles täna öösel pärast Euroopa liidrite ühist õhtusööki Delfile, et euroliit plaanib Iraani tuumaleppest kinni pidada ja loodab, et USA uus tariifipoliitika jätkab Euroopa suhtes erandi tegemist.

Ratas ütles Delfile, et Euroopa valitsusjuhtide mitteametlikult õhtusöögil Sofias pühendati Iraani küsimuse arutamisele päris palju aega. „Võib öelda, et Euroopa Liit käsitleb Iraani tuumaleppe teemat praegu väga ühtselt ja ühiselt ning peab oluliseks olla leppes nii kaua, kui Iraan oma kohustusi täidab,“ sõnas ta. Ratas märkis, et Iraaniga rohkem kahepoolselt suhelnud riigid on öelnud, et pole näinud märke, nagu sooviks Teheran lepingust taganeda või lubadusi mitte ellu viia. „Loomulikult soovivad Euroopa Liidu riigid jätkuvalt seda, et USA naaseks tuumaleppe juurde,“ rõhutas Ratas. Kui tõenäoline see variant on, seda peab Ratase sõnul näitama aeg.

Õhtusöögil samuti teemaks olnud USA terase- ja alumiiniumitariifide kohta ütles Ratas, et loodetakse, et Washingtoni praegune, Euroopale selle kuu lõpuni kehtestatud erand pole ajutise, vaid kestliku iseloomuga. „Euroopa riigid oleks huvitatud loomulikult järgmist sammu tegema ehk alustama kaubandusleppe üle läbirääkimisi,“ lisas ta.