Raske märg lumi segab lennuliiklust Stockholmi Arlanda lennuväljal

Raske märg lumi, mida on keeruline koristada, segab lennuliiklust Stockholmi Arlanda lennuväljal. Seetõttu tuleb ette lendude hilinemisi ja ärajäämisi.

„Arlandas on hommikul sadanud väga palju lund. See on raske lumi, mis läheb üle vihmaks. Et lumi on nii raske, muutub selle koristamine keeruliseks,” ütles lennujaama operaatorfirma Swedavia pressiesindaja Åsa Öhman Aftonbladetile.

Hommikul saab seetõttu kasutada vaid üht stardi- ja maandumisrada ning ette on näha kuni tunniseid hilinemisi.

Skandinaavia lennufirma SAS jaoks tähendab see umbes 20 tühistatud lendu, teatas SAS-i Taani pressiesindaja Mariam Skovfoged.

Stockholmis on olnud ka ummikuid ja seetõttu häireid bussiliikluses.