Raporti autor: rakettmootorid sattusid Põhja-Koreasse tõenäolisemalt Ukrainast kui Venemaalt, aga ma pole Putini fänn

Põhja-Korea rakettmootorite alase skandaalse raporti autor Michael Elleman ei ole kindel, et Põhja-Korea tehnoloogia allikas on Ukraina. Samas eitas ta intervjuus Ameerika Häälele ka oma osalemist Vene provokatsioonis Ukraina diskrediteerimiseks, milles teda süüdistas Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu RNBO sekretär Oleksandr Turtšõnov.

„Ma ei kontakteeru suvaliste venelastega. Ma ei ole Putini fänn. Mul on sümpaatia Ukraina suhtes ja ma tunnen talle kaasa Krimmi annekteerimise pärast. Ma ei osale agitatsioonis, propagandas, mida sponsoreerivad venemaalased. Ma ei usu, et New York Times osaleks milleski sellises. Kui lugeda seda, mida ma kirjutasin, siis ma väljendusin väga selgelt: me ei ole kindlad, et Ukraina on tehnoloogia allikas. See võib olla Venemaa,“ ütles Elleman.

Oma raportis märgib Elleman, et mootorid Põhja-Korea rakettidele võisid saabuda tõenäolisemalt Ukrainast kui Venemaalt. „Ma ei arva, et ma võiksin mõõta tõenäosuse astet, aga lähtudes sellest, mida ma tean, aga väga palju on mulle teadmata, on tõenäolisem, et tehnoloogia saabus Ukrainast kui Venemaalt. Aga kui keegi esitab mulle täiendava tõendi või mitu tõendit, võib see hinnang kergesti muutuda,“ ütles Elleman.

Loe veel

Sealjuures ei pea Elleman Ukraina valitsust osaliseks rakettmootorite võimalikus toimetamises Põhja-Koreasse.

„Ma kahtlustan, et need saadi ebaseaduslike kanalite kaudu. Ma ei arva, et Venemaa või Ukraina valitsused oleksid sellest osa võtnud. Mõlemal valitsusel on hea maine tundlike tehnoloogiate levimise takistamisel. Täpsemalt, Ukraina vahistas 2012. aastal mitu Põhja-Korea kodanikku, kes tundsid huvi konstrueerimisbürool Južnoje olevate tehnoloogiate kohta,“ rääkis Elleman. „Loomulikult arvan ma, et valitsused ei võtnud sellest osa ja tõenäolisem on, et see toimus ebaseaduslike relvakaubitsejate võrgustiku, kuritegelike rühmituste või teiste kaudu.“

Elleman jõudis oma uuringutes järeldusele, et rakettmootorite Põhja-Koreasse toimetamisest võttis ilmselt osa keegi Južmašist.

„Konstrueerimisbüroo Južnoje on raskes majanduslikus olukorras, mistõttu on tõenäoline, et on töötajaid, kes pole oma olukorraga rahul. Kas või ettevõtte turvamehed. See ei tähenda, et ma konkreetselt kellelegi osutaksin. Asi on selles, et on olemas pea lõpmatu valik variante, kui loetleda inimesi, kes teadsid nende tehnoloogiate olemasolust konstrueerimisbüroos Južnoje,“ ütles Elleman.

Elleman tunnistas ka, et võis aset leida sissemurdmine, mida turvateenistus tähele ei pannud. Jutt käib esemetest, mida pole kasutatud üle kümne aasta.

New York Times kirjutas esmaspäeval, et Põhja-Korea edusammud mandritevahelise ballistilise raketi ehitamisel on saanud võimalikuks tänu võimsate rakettmootorite omandamisele mustalt turult. Kõige tõenäolisemalt on need Ukraina toodang. Viidatakse ekspert Ellemanile, kes on osa võtnud vanade Vene rakettide demonteerimisest. Ellemani naist Tatjanat on aga varem pildistatud Vene vormis.

Turtšõnov teatas vastuseks, et Ukraina sõjatööstuskompleks ei ole rakettmootoreid ega raketitehnoloogiaid Põhja-Koreale tarninud. Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman nimetas sellesisulisi teated provokatsiooniks.