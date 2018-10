Raport: Rootsi valimistest ei hoolinud keegi piisavalt, et neid välismaalt mõjutada püüda

Pomerantsev toonitas, et välismaine poliitiline mõjutamine toimub paljudel muudel viisidel kui ainult tegevusena internetis. Aga internetimõjutamise osas ei näi Venemaa ega keegi teine olevat arvanud, et Rootsi valimised on piisavalt tähtsad, et neisse suurte ressurssidega panustada.

„Et seda nendel valimistel ei toimunud, ei tähenda, et haavatavust ei oleks olemas. Aga põhimõtteliselt on meie järeldus, et keegi ei hoolinud piisavalt, et sekkuda, ja see on hea,” ütles Pomerantsev.