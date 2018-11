Raport: Indoneesias alla kukkunud Lion Airi reisilennuk oleks tulnud maa peale jätta enne viimast lendu

Raport kinnitas esialgseid arvamusi. Selles öeldakse, et pardasalvesti tuvastas probleemi rünnakunurgaga. Rünnakunurga andur annab andmeid nurga kohta, mille all õhk liigub üle tiibade, ja see ütleb pilootidele, kui suur tõstejõud lennukile mõjub. See informatsioon võib olla kriitiline varisemise vältimiseks.

Indoneesia transpordiohutuse komitee on leidnud ühe lennuki mustadest kastidest – lennuandmete salvesti – kuid kokpiti häälesalvestit ei ole veel leitud.

Lennuandmete salvesti andmed näitavad, et lennukil oli probleem ka lennukiiruse anduriga mitmetel varasematel lendudel.

Komitee sõnul peab Lion Air astuma samme ohutuskultuuri parandamiseks ja tagamiseks, et kõik dokumendid oleksid korralikult täidetud ja dokumenteeritud.

Raportis jäetakse soovitused andmata lennuki tootjale Boeingule, aga Boeing on sattunud tule alla võimalike vigade pärast 737 MAX-i juures, mis võeti kasutusele alles eelmisel aastal.

USA reisilennuki pilootide ametiühing APA teatas, et lennufirmasid ja piloote ei informeeritud Boeingu poolt teatud muudatustest lennuki juhtimissüsteemis, mis on tehtud 737 uutel MAX-versioonidel.

Lennuõnnetuse ohvrite mitmed omaksed on juba alustanud kohtuasju Boeingu vastu.