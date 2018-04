Raport: Eesti on endistest Nõukogude Liidu riikidest kõige läänelikum

USA mõttekoda võrdles 14 kunagist Nõukogude Liidu liiduvabariiki, võttes arvesse poliitilist, majanduslikku, õigusruumi, keelt, kultuuri ja elustiili puudutavat olukorda.

Antud parameetrite järgi oli kõikides kategooriates kõige läänelikum Eesti, edestades Leedut ja Lätit, ja kõige vähem läänestunum Türkemistan, mis jäi alla Usbekistanile ja Tadžikistanile.

Westernization Index 2018 (14 former Soviet states outside of Russia). #Ukraine is on the 6th place. For more read the full report by @StrategEast_org, prepared in collaboration with the experts of the New Europe Center. https://t.co/gosVMQoaft pic.twitter.com/FltCYJIdyI

— New Europe Center (@NEC_Ukraine) March 20, 2018