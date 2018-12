„Räpane türgi emis“: räige ähvarduskiri paljastas Saksa politsei ridades neonatsid

Uurijad jõudsid Deutsche Welle teatel grupile jälile, kui avastasid, et politseiarvutit oli kasutatud advokaadi isikuandmete otsimiseks, kuigi ametlikku põhjust selle tegemist polnud.

Hesse kriminaalpolitsei ütles FAZ-le, et ei välista võimalust, et gruppi kuulus palju rohkem politseinikke. Praeguseks on neli mees- ja üks naispolitseinik töölt kõrvaldatud.