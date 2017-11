Ramzan Kadõrov: aitab Lenini laiba vahtimisest

Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov võttis sõna Vladimir Lenini surnukeha mahamatmise poolt ning kutsus üles lõpetama „laiba vahtimise”.

„Aitab Lenini laiba vahtimisest,” kirjutas Kadõrov Telegramis, vahendab RBK. Kadõrov leiab, et on ammu aeg Lenin maha matta, see on mõistlik ja inimlik. „Ei ole õige, et Venemaa päris südames, Punasel väljakul seisab sark surnud inimesega,” kirjutas Kadõrov.

Kadõrov rõhutas aga, et Lenini mahamatmise küsimus ei tohiks olla valimisteema.

Venemaa föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko ütles eile ajalehele Argumentõ i Faktõ, et Lenin maetakse maha siis, kui ühiskond jõuab sellel teemal konsensusele.

Matvijenko sõnul on Lenin Punasel väljakul osa Venemaa ajaloost ja on põlvkondi, kelle jaoks tähendab Lenin väga palju.

Venemaa presidendi sõnul tuleb sellele küsimusele läheneda „akuraatselt”. „Mis puutub ümbermatmisse ja teistesse sedalaadi küsimustesse, siis teate, mulle tundub, et sellele tuleb läheneda väga akuraatselt, et mitte astuda ühtegi sammu, mis meie ühiskonda lõhestaksid. Tuleb, vastupidi, seda ühte liita. Just see on kõige tähtsam,” ütles Putin 2016. aastal.