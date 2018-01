Rajoy: kui Puigdemont valitakse uuesti Kataloonia presidendiks, jätkub otsevalitsemine Madridist

Hispaania jätkab Kataloonia otsevalitsemist Madridist, kui regiooni endine juht Carles Puigdemont valitakse uuesti Kataloonia presidendiks, teatas Hispaania peaminister Mariano Rajoy täna.

Puigdemont põgenes oktoobris, kui Rajoy oli ta Kataloonia juhi kohalt pärast iseseisva vabariigi väljakuulutamist vallandanud, Brüsselisse. Rajoyd ootab kodumaal vahistamine ja võimalik, et aastakümnete pikkune vangistus, vahendab Reuters.

Vaid päevi enne seda, kui Kataloonia parlament pärasti uusi valimisi taas koguneb, et valida regioonile uus valitsus, teatasid separatistid, et nende kandidaat presidendi ametikohale on taas Puigdemont. Uuritakse võimalust Puigdemonti valitsemiseks videosilla abil Brüsselist.

„On absurdne, et keegi püüab olla Kataloonia regionaalvalitsuse president põgenikuna Brüsselis, see on terve mõistuse küsimus,” ütles Rajoy kõnes oma erakonna, Rahvapartei (PP) peakorteris Madridis.

Kui Puigdemont püüab osaleda parlamendihääletusel regiooni uue juhi üle Brüsselist, vaidlustab Hispaania valitsus tema osalemise kohe kohtus, teatas Rajoy.

Rajoy ütles, et kui Puigdemont taas presidendiks valitakse, jäävad põhiseaduslikud volitused, mis rakendati valitsuse poolt oktoobris otsevalitsemise kehtestamiseks Kataloonia üle, kehtima.

Kataloonia parlament tuleb esimest korda kokku 17. jaanuaril. Uue presidendi üle hääletatakse 31. jaanuaril.