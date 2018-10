Rahvusvahelises kosmosejaamas jätkub varusid pooleks aastaks

„Toiduainete ja esmatarbekaupade varudest ISS-is piisab vajadusteks järgmise plaanilise ekspeditsioonini detsembris ja ka autonoomse lennu jätkamiseks mõistliku tarbimise korral isegi kuni 2019. aasta aprillini,” ütles allikas.

Transpordilaeva Progress lend ISS-i, mis oli plaanis 31. oktoobril, on aga küsimärgi all. „Küsimärgi all seetõttu, et selle oleks pidanud orbiidile viima avariilisele analoogiline rakett Sojuz-FG,” selgitas allikas.

Venemaa asepeaminister Juri Borissov teatas varem, et piloteeritud kanderakettide stardid on peatatud kuni Sojuz MS-10 tänase avarii analüüsi lõpuni.