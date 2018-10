Raamat: Sergei Skripal ei uskunud alguses, et Venemaa tahtis ta tappa

Skripalil oli pärast novitšokirünnakut tema ja ta tütre Julia vastu raske oma olukorraga leppida, kirjutab raamatu autor, BBC ajakirjanik Mark Urban, vahendab Guardian.

Kui Skripal viienädalasest koomast ärkas, tuli tal läbida „keeruline psühholoogiline kohanemine”. Alguses tõrkus ta uskumast, et oli Kremli mõrvavandenõu sihtmärk.

Urbani raamat „The Skripal Files” („Skripali toimikud”) avaldatakse sel nädalal. Urban meenutab selles rida kohtumisi Skripaliga 2017. aasta suvel, kui endine spioon elas vaikset elu näiliselt turvaliselt MI6 ostetud majas Salisburys.

Urbani sõnul ütles Skripal, et ei taha, et teda otseselt tsiteeritakse, sest kartis Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Ta ei uskunud küll, et oli ise ohus, aga tahtis vältida avalike avalduste tegemist, et tütar Julia ja viimase poeg Saša saaksid tal vabalt Moskvast külas käia.

Urban avastas, et Skripal veetis suure osa päevast Venemaa Kremli-meelset Pervõi Kanali vaadates ning võttis paljus omaks Kremli liini, kuigi istus ise MI6 ostetud majas. Eriti uskus ta Urbani sõnul Moskva juttu Ukraina kohta.