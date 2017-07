Putinit Soomes võõrustav hotell on salapärane: oleme suletud eraürituse tõttu

Venemaa president Vladimir Putin saabub täna töövisiidile Soome. Ametlikud läbirääkimised Soome presidendi Sauli Niinistö ja Putini vahel toimuvad Hotelli Punkaharjus.

Hotelli salapärane sõnum Facebookis on pannud irvhambaid sotsiaalmeedias sõna võtma. Hotell teatab nimelt, et on paar päeva „eraürituse tõttu“ suletud, vahendab Satakunnan Kansa.

„Kas teil on seal väike perekonnapidu?“ küsitakse hotellilt.

„Teile tuleb ju üsna tagasihoidlikke külalisi!“ öeldakse teises kommentaaris.

Paljud soovivad aga hotellile õnne ja peavad visiiti heaks asjaks.

Hotelli Punkaharju avati renoveerituna eelmisel suvel. See müüdi Saimi ja Thomas Hoyeri ning Janne Leinoneni asutatud ettevõttele. Üks omanikest, Saimi Hoyer on Soome tuntumaid modelle.

Endise nimega Punkaharjun Valtionhotelli („riigihotell“) on Soome vanimaid majutusasutusi. Piirkonda ehitati Venemaa keisri Nikolai I toetusel 1845. aastal metsavahimaja. 1879. aastal hakati metsavahimajast riigihotelli ehitama ja metsavaht läks mujale elama. Šveitsi stiilis metsavahimaja projekteeris Ernst Lohrmann.