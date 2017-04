Putinit kritiseerinud Vene ajakirjanik suri: peksti koomasse, kust ta enam välja ei tulnudki

Kuue nädala eest läbi pekstud ajakirjanik Nikolai Andruštšenko oli sest ajast saati koomas ning suri täna. Ta kogus eluajal tuntust Vladimir Putini terava kritiseerimisega.

The Indipendent kirjutab, et opositsioonilise ajalehe Novõi Peterburg asutaja Andruštšenko (73) peksti läbi 9. märtsil. Vigastused olid nii rängad, et ta vajus koomasse.

Tema ründajaid pole siiani tabatud. Novõi Peterburi toimetaja Denis Usov aga arvab, et kallaletung oli seotud ajelehes ilmunud artiklitega, mis rääkisid Peterburis lokkavast korruptsioonist.

Andruštšenko oli aastatel 1990-1993 Peterburi linnavolikogu liige. Tuntust kogus ta artiklitega, mis rääkisid inimõigustest ja kuritegevusest.

2007. aastal oli ta mõnda vahi all seoses süüdistustega justkui oleks ta takistanud õigusmõistmist, kui kajastas ühe mõrva uurimist ja sellega seotud kohtuprotsessi. Sama aasta novembris peksti Andruštšenko läbi, toona polnud vigastused siiski väga tõsised.