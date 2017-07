Putinil tärkas huvi soomeugrilaste vastu: kuidas nad küll slaavlastega harmooniliselt koos elasid?

Vladimir Putin vastas Venemaal Sotšis noorte küsimustele ja muu hulgas uuriti talt, mis ajaloolisi mõistatusi tahaks ta lahendada. Üpris ootamatult tõi Putin välja ka soome-ugri rahvaid puudutava.

Ilta-Sanomat vahendab, et Putin märkis, et tahaks teada, kuidas Venemaal elavad eri rahvustest inimesed õppis koos elama ja toime tulema. Ühe näitena rääkis ta slaavlaste ja soomeugrilaste harmoonilisest liidust.

"Praeguseks teame, et soome-ugri hõimud elasid Kesk-Venemaal, mitte vaid Laadoga järve ümbruses. Arheoloogilised väljakaevamised ja uurimused näitavad, et soome-ugri hõimud elasid harmooniliselt koos slaavi hõimudega. Oleks huvitav teada, kuidas see kooslus nii hästi toimis," arutles ta.

Ilta-Sanomat kirjutab, et oma võimuloleku ajal pole Putin sõnavõttudes soomeugrilasi pea üldse puudutanudki. Millest nüüd selline huvi? Viimastel aastatel on meediaski kajastatud, et Putin võib tegelikult olla soomeugrilane, täpsemalt vepslane.

Mis huvisse puutub, siis päris leige see pole siiski olnud. Näiteks

omal ajal rajas ta Kremli rahade eest suurejoonelise soome-ugri keskuse. Tema eestvedamisel on korraldatud ka soome-ugri festivale.

Soome meedias on Putin praegu peafookuses, kuna tuleval neljapäeval sõidab ta põhjanaabrite juurde riigivisiidile.