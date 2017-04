Putini otseliini edasilükkamist seletatakse soovimatusega rääkida korruptsioonist

Venemaa presidendiadministratsioonile lähedased allikad rääkisid ajalehele Kommersant, et president Vladimir Putini otseliin toimub ilmselt kas Venemaa päeval 12. juunil või lastekaitsepäeval 1. juunil. Kreml selgitas otseliini edasilükkamist varem tiheda graafikuga, kuid Levada keskuse direktor Lev Gudkov massiliste protestidega, millest Putin „selgelt rääkida ei taha“.

„Korruptsiooniteema on väga plahvatusohtlik. See ei heida varju mitte niivõrd Dmitri Medvedevile, kuivõrd Vladimir Putinile endale. Korruptsiooniskandaal ei ole mitte ainult Aleksei Navalnõi uuring. Film rõhus juba altpoolt kasvanud negatiivsetele meeleoludele. Minu hinnangul, mis on tegelikult pisendatud, on ainuüksi viimase kahe aasta jooksul ilmsiks tulnud 750-800 teadet korruptsiooniskandaalide kohta,“ märkis Gudkov Kommersandile, vahendab NEWSru.com.

Eelmisel aasta toimus Putini otseliin 14. aprillil. Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et sel aastal otseliini aprillis ei tule. Peskovil sõnul toimub see hiljem, aga enne augustit seoses presidendi graafikuga, mis on vajalik, „et tal oleks mugav“.

Politoloog Konstantin Kalatšovi sõnul võib otseliin sel aasta olla presidendivalimiste kampaania algus.