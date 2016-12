Putini nõunik: Venemaa peab olema valmis ülemaailmsest internetist väljalülitamiseks

Venemaa peab olema suhete halvenemise korral läänega valmis ülemaailmsest internetist väljalülitamiseks, teatas president Vladimir Putini interneti arengu alane nõunik German Klimenko intervjuus telekanalile RT.

„Meie maa peab olema valmis selleks, et ta lülitatakse ülemaailmsest internetist välja,“ ütles Klimenko RT-le, vahendab TASS.

Klimenko sõnul on olemas suur „tektooniliste nihete“ tõenäosus Venemaa suhetes läänega halvemuse poole. „Seetõttu seisab meil ees ülesanne – reguleerida interneti Vene segment, et kaitsta end selliste stsenaariumide eest,“ ütles Klimenko.

„On tähtis, et Venemaal töötaksid jätkuvalt elektrooniline post, telegraaf, telefon, sotsiaalvõrgustikud. Kriitiline infrastruktuur, sealhulgas domeenitsooni koopia, peab asetsema meie territooriumil, et keegi ei saaks seda välja lülitada. Tavaliste kasutajate reguleerimist see seadus ei puuduta,“ rõhutas Klimenko, rääkides novembris avaldatud seaduseelnõust Vene interneti reguleerimise kohta.