Putini lennuk tegi Saksamaalt naastes ringi ümber Poola ja Balti riikide

Venemaa president Vladimir Putini lennuk tegi Saksamaale G20 tippkohtumisele minnes ringi ümber Poola ja Balti riikide. Tema pressiesindaja Dmitri Peskov selgitas seda julgeolekukaalutlustega.

FlightRadar24 andmetel tegi Putini lennuk 500 kilomeetri pikkuse ringi, et sõita Moskvast Hamburgi Soome kaudu, et vältida Poolat ja Balti riike.

Oma varasematel reisidel on Putin korduvalt lennanud Lääne-Euroopasse üle Poola ja Balti riikide. Pole selge, miks seekord valiti pikem teekond. Peskov ei soovinud seda kommenteerida, öeldes vaid, et esmatähtis on presidendi julgeolek. Putini lennuk väldib vaid Ukraina õhuruumi, sest Ukraina sulges selle Venemaa lennuliinidele.

Venemaa ja Balti riikide suhted on järjest teravnenud peale Venemaa rünnakut Ukraina vastu 2014. aastal.