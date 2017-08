Putini „järeltulijate“ edetabelit juhib Medvedev, Vaino on esikümnes

Fondi Peterburgskaja Politika koostatud president Vladimir Putini „järeltulijate“ reitingus on esikohal ikkagi peaminister Dmitri Medvedev.

Nimekirja koostajad täpsustavad, et „järeltulija“ all mõtlevad nad presidendi „lähimas kaadrireservis olemise kõrgemat järku“. „Varasem kogemus näitab, et on võimalikud variandid: peaministrite, asepeaministrite edutamine presidendiks,“ öeldakse ülevaates, vahendab Kommersant.

Poliitikutele antud pallid on kujunenud nende nähtavusest avalikkuses, ühiskondlikest ootustest, aktiivsusest, konfliktide puudumisest, kontrollist mõjukate klannide ja ressursivoogude üle ning vastukampaania olemasolust. Eksperdid on analüüsinud ka poliitikute õnnestumisi ja ebaõnnestumisi ning sel suvel Putiniga kohtumiste sagedust.

1. Dmitri Medvedev (Venemaa peaminister) 21

2. Sergei Sobjanin (Moskva linnapea) 19

3. Aleksei Djumin (Tula oblasti kuberner,

varem Putini ihukaitsja) 19

4. Sergei Šoigu (kaitseminister) 17

5. Valentina Matvijenko (föderatsiooninõukogu spiiker) 16

6. Aleksei Kudrin (kodanikualgatuste komitee esimees) 16

7. Anton Vaino (presidendiadministratsiooni juht) 16

8. Sergei Kirijenko (presidendiadministratsiooni juhi

esimene asetäitja) 16

9. Vjatšeslav Volodin (riigiduuma spiiker) 15

10. Igor Setšin (Rosnefti juht) 15